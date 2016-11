Groene politica haalt in 12 uur tijd 2,5 miljoen dollar op voor hertelling stemmen in drie VS-staten

TT

24/11/16 Bron: De Morgen

Jill Stein. © reuters.

Komt er dan toch een hertelling van de stemmen in drie cruciale staten bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen? De groene presidentskandidate Jill Stein startte amper 12 uur geleden met een online crowdfundingsactie om daarvoor minstens 2,5 miljoen dollar op te halen, en haalde die drempel moeiteloos.

Een aantal gerenommeerde computerwetenschappers spoorden de campagneleiders van Hillary Clinton dinsdag aan de stemmen te laten hertellen in Wisconsin, Pennsylvania en Michigan, nadat ze aanwijzingen zouden hebben gevonden dat een deel van de verkiezingsresultaten zou zijn gemanipuleerd of gehackt. Er zouden "statistische anomalieën" opgedoken zijn bij stemmen die uitgebracht werden via een stemcomputer, nadat ze vergeleken werden met manueel uitgebrachte stemmen.



De Clinton-campagne ging nog niet op de oproep in, maar Jill Stein, de Amerikaanse presidentskandidate van het linkse 'Green Party', was het idee wel genegen en startte op haar website met een oproep om geld te doneren. Volgens Stein is het niet de bedoeling om Hillary Clinton te helpen, maar zijn de hertellingen "deel van een beweging ten voordele van de integriteit van verkiezingen die een licht moet werpen op de onbetrouwbaarheid van het Amerikaanse kiessysteem". Persoonlijk zou ze ook geen voordeel halen uit een hertelling.



Niet zeker

Of de hertelling er effectief komt, is niet zeker. Daarvoor moet er niet alleen miljoenen dollars aan kosten worden betaald, maar de eisers moeten ook gelijk krijgen vanuit de overheid. "We kunnen niets garanderen", aldus Stein. "We kunnen alleen beloven dat we een hertelling zullen vragen."