Elton John weigert op te treden voor Trump

Door: redactie

23/11/16 - 22u18 Bron: BuzzE

De Britse zanger Elton John (69) zal geen optreden verzorgen om de inauguratie van de gekozen Amerikaanse president Donald Trump op te luisteren. Dat heeft zijn woordvoerster Fran Curtis vandaag gezegd als reactie op het 'nieuws' dat Anthony Scaramucci via de BBC naar buiten bracht.

De Amerikaanse president-elect Donald Trump. © afp.

Deze economisch adviseur van de Republikein tijdens diens verkiezingscampagne stelde in het bewuste radio-interview dat Trump een positieve houding heeft ten aanzien van de rechten van homoseksuelen.



"Elton John gaat voor ons een concert geven op de National Mall in Washington ter gelegenheid van de be√ędiging'', zei Scaramucci in het programma 'HARDtalk'. "Elton treedt niet op bij de inauguratie van Trump'', repliceerde Curtis namens de beroemde artiest.



Sir Elton maakte eerder al bezwaar tegen het zonder toestemming gebruikmaken van zijn songs 'Rocket Man' en 'Tiny Dancer' tijdens presentaties van Trump in het land.