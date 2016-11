Groene presidentskandidate zoekt online 2,5 miljoen dollar om stemmen te laten hertellen

Door: redactie

verkiezingen vs Jill Stein, de Amerikaanse presidentskandidate van het linkse 'Green Party', is het idee genegen de stemmen van de presidentsverkiezingen in drie staten te laten hertellen. Meer zelfs: Stein heeft online een geldinzamelingsactie op poten gezet om de verkiezingsuitslag op te vragen. Ze moet daarvoor wel op zoek naar 2,5 miljoen dollar.

Een aantal gerenommeerde computerwetenschappers spoorden de campagneleiders van Hillary Clinton gisteren aan het aantal stemmen te laten hertellen in Wisconsin, Pennsylvania en Michigan, nadat ze bewijzen zouden hebben gevonden dat een deel van de verkiezingsresultaten zou zijn gemanipuleerd of gehackt.



Vandaag liet de linkse politica Jill Stein, bij monde van haar persverantwoordelijke Meleiza Figueroa, op Facebook weten een actie op poten te hebben gezet om de hertelling ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Stein heeft daarvoor zeker 2,5 miljoen dollar nodig. Intussen werd al zo'n 84.000 dollar ingezameld.



Stein zei dat ze handelde omdat "het bewijs overtuigend is dat er tijdens de stemming onregelmatigheden zijn opgedoken". Daarnaast gaf de data-analyse aan dat er "significante verschillen zijn voor wat betreft het totaal aantal stemmen".



"De groenen zijn trouwens altijd verdedigers geweest van de democratie en zullen dat ook blijven. Hier vechten we voor", liet Stein nog optekenen.

