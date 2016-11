Facebookbericht schept duidelijkheid: oerconservatieve Carson krijgt plaatsje in regering Trump

Door: redactie

Het is bijna zo goed als zeker dat Ben Carson (65), voormalig Republikeins presidentskandidaat, het team van Donald Trump vervoegt. Dat heeft hij deze namiddag op Facebook laten weten. "Binnenkort wordt duidelijk welke rol ik zal spelen in het verhaal dat Amerika opnieuw 'groot' wil maken."

Carson, die wellicht de enige kleurling wordt in de nieuwe Amerikaanse regering onder Donald Trump, staat bekend als oerconservatief en erg religieus. Hij verzet zich radicaal tegen abortus en wil Obamacare zo snel mogelijk de vuilnisbak in.



Deze namiddag plaatste hij een bericht op zijn Facebookpagina dat nauwelijks verkeerd op te vatten is: Carson krijgt zo goed als zeker een postje in Trumps regering. "Het winnen van de presidentsverkiezingen was slechts een eerste stap voor diegenen die houden van een traditioneel Amerika en die dat niet fundamenteel veranderd willen zien. We moeten nu hard werken aan het herstel van de waarden die Amerika groot en belangrijk hebben gemaakt [...] Na ernstige gesprekken met het overgangsteam van Trump, voel ik dat ik een belangrijke bijdrage kan leveren in dit verhaal. We hebben veel werk te doen. Een aankondiging zal weldra plaatsvinden."



Eerder was al geweten dat Carson door Trump werd gevraagd de post van minister van Huisvesting en Plattelandsontwikkeling op zich te nemen.