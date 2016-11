Nooit was Amerikaanse president-elect minder populair bij minderheden dan Donald Trump

Robbe van Lier

23/11/16 - 13u48 Bron: Reuters

© ap.

Zeker de voorbije 40 jaar kreeg geen enkele verkozen president minder steun bij de etnische minderheden in de Verenigde Staten dan Donald Trump. Dat heeft het persagentschap Reuters berekend op basis van een poll op verkiezingsdag, in samenwerking met Ipsos.

Trump kreeg bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen amper 8 procent van de zwarte stemmen in de Verenigde Staten. Daarmee doet de president-elect het nog minder dan de 9 procent van zijn voorganger George W. Bush in 2000 en Ronald Reagan in 1984.



Van de Spaans-sprekende stemmers wist Trump 28 procent te overtuigen. Dat is duidelijk minder dan Bush en Reagan, die respectievelijk 35 en 34 procent van de Hispanics achter zich kregen. Van de Aziatisch-Amerikaanse stemmers, tenslotte, koos 27 procent voor Trump. Nooit scoorde een verkozen president slechter bij deze minderheid sinds de start van de afzonderlijke demografische meting in 1992.



Deze data tonen de diepe raciale verdeeldheid over Donald Trump aan. Bovendien brengen experts deze cijfers ook in verband met de toename van het aantal haatincidenten in de Verenigde Staten. Zo stelde het Southern Poverty Law Center, dat extremistische bewegingen onderzoekt, na de verkiezingen van 8 november een piek vast in het aantal racistische, xenofobische en antisemitische incidenten plaats. In de week na verkiezingen registreerde het centrum 701 van dergelijke intimidaties.