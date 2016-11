Trump benoemt allereerste vrouw in zijn kabinet

Koen Van De Sype

Donald Trump heeft nu ook een eerste vrouw in zijn kabinet. De verkozen president van de Verenigde Staten is volop bezig met het zoeken van geschikte kandidaten voor een hele reeks functies en vroeg aan de gouverneur van South Carolina Nikki Haley (44) om de Amerikaanse ambassadeur te worden bij de Verenigde Naties (VN).

Haley zou al toegezegd hebben en volgens bronnen vlakbij Trump zou hij het nieuws later vandaag officieel bekend maken.



De Republikeinse gouverneur is aan haar tweede termijn bezig. Ze werkte tot nog toe vooral rond handel en arbeid en zou weinig ervaring hebben met buitenlands beleid. Haar visies - onder meer op het leger en binnenlandse veiligheid - zouden aansluiten bij de meer traditionele lijn van de partij.



Indisch

Haley - die de dochter is van Indische immigranten - liet zich eerder kritisch uit over Trump. Ze zat tijdens de Republikeinse voorverkiezingen eerst in het kamp van Marco Rubio, en toen die opgaf in dat van Ted Cruz. Na de jaarlijkse State of the Union van president Barack Obama suggereerde ze in een videoboodschap dat Trump een bedreiging was voor "de droom die Amerika is". En tijdens de Republikeinse voorverkiezingen liet ze zich ontvallen dat hij "alles is wat een gouverneur liever niet ziet in een president". Pas in oktober keerde ze haar kar een beetje en zei ze openlijk dat ze voor Trump zou stemmen, "hoewel ik geen fan ben".



Trump zelf zei in januari nog over Haley dat haar standpunt over migratie "zwak" was.



Afkeer

Maar toen Haley vorige week Trump ontmoette, verklaarde ze aan de pers dat ze nooit een afkeer van hem heeft gehad. "Hij was een vriend en een bondgenoot nog voor hij president was. Maar als ik iets zie waar ik niet kan achterstaan, zeg ik het", klonk het toen. "Onze ontmoeting was als een weerzien van oude vrienden."



Als gouverneur zal Haley vervangen worden door Henry McMaster, een trouwe aanhanger van Trump.