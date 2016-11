Trump ziet geen risico op belangenvermenging: "Ik kan in theorie perfect mijn zaken regelen én het land leiden"

Door: redactie

De toekomstige president van de Verenigde Staten Donald Trump ziet geen risico op belangenvermenging tijdens zijn presidentschap. Dat zei hij tijdens een interview met de krant New York Times. "Ik kan in theorie perfect mijn zaken regelen en tegelijkertijd het land leiden", zei de miljardair.

Trump staat momenteel nog aan het hoofd van zijn vastgoedimperium, wat naar aanloop van de verkiezingen vragen deed rijzen over mogelijke belangenvermenging.



Overlaten aan kinderen

"Ik had gedacht dat ik een soort van blind trust of iets in die aard zou moeten opzetten, maar dat is niet nodig", aldus Trump. "Ik zou graag iets doen" om de twee activiteiten te scheiden, aldus Trump, zonder meer informatie te geven. Hij voegt toe dat hij "in theorie" cheques zou kunnen blijven ondertekenen voor zijn bedrijf, maar dat hij dat "stilaan zal afbouwen" en suggereert dat hij het beheer van de Trump Organization zal overlaten aan drie van zijn kinderen, die vandaag al vicevoorzitters zijn.



De Amerikaanse wetgeving laat presidenten en vicepresidenten toe om hun functie te combineren met economische activiteiten. De grondwet verbiedt hen geld te ontvangen van buitenlandse machten, maar dat neemt niet weg dat ze zaken mogen doen met privépartners in het buitenland.



Tijdens het interview kwam Trump ook nog terug op de beloftes die hij maakte tijdens zijn verkiezingscampagne. Zo liet hij weten dat hij het klimaatakkoord van Parijs toch een kans zou geven, dat hij Hillary Clinton toch niet zal vervolgen vanwege haar e-mailaffaire, en hij zou ook terugkomen op zijn voorstel om folteringtechnieken zoals waterboarding weer in te voeren. Dat laatste besliste hij na een gesprek met ex-generaal James Mattis, die hij graag zou benoemen tot hoofd van het Pentagon. Mattis "heeft me gezegd 'ik heb dat nooit nuttig gevonden'", aldus Trump.