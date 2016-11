Toch verkiezingsfraude? Computerexperts sporen Clinton aan om stemmen te laten hertellen

Door: redactie

23/11/16 - 05u17 Bron: Belga

Hillary Clinton op haar enige publieke optreden na haar verlies. © photo news.

verkiezingen VS Een aantal gerenommeerde computerwetenschappers sporen de campagneleiders van Hillary Clinton aan om een hertelling te vragen van de stemmen van de presidentsverkiezing in Wisconsin, Michigan en Pennsylvania. Dat melden de Amerikaanse media op gezag van een bron dichtbij de onderzoekers.

De IT-experts denken bewijzen te hebben gevonden dat het totale aantal stemmen in die staten werd gemanipuleerd of gehackt, en hebben hun bevinden vorige week donderdag overgemaakt aan de medewerkers van Clinton.



Bedenkelijk

Volgens de bron hebben de onderzoekers, onder wie de directeur van de University of Michigan Center for Computer Security and Society, gemeld aan het campagneteam van Clinton dat de Democrate bedenkelijk vaker slecht scoorde in kiesdistricten waar gebruik werd gemaakt van computers om te stemmen, dan in die districten waar papieren stembiljetten en optische scanner worden gebruikt.



Hack

De experts verklaarden dat Clinton 7 procent minder stemmen kreeg in die counties waar elektronisch werd gestemd, wat erop zou kunnen wijzen dat de computersystemen werden gehackt. Dit patroon moet worden onderworpen aan een onafhankelijk onderzoek, aldus de wetenschappers.

Zowel bij de Clinton-campagne als bij de entourage president-elect Donald Trump wilde niemand reageren op de oproep van de wetenschappers, aldus CNN.



Ongerustheid

Er was naar aanloop van de presidentsverkiezingen al ongerustheid over de mogelijke manipulatie van de verkiezingen. De Democraten en de Amerikaanse regering beschuldigden Rusland ervan de verkiezingen te willen beïnvloeden in het voordeel van Trump, wat steeds door het Kremlin werd ontkend. De verkiezingsautoriteiten en experts in de cyberveiligheid verklaarden vorige maand nog dat het bijna onmogelijk is voor Rusland om de verkiezingsresultaten te manipuleren.