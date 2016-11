Dalai lama wil Trump ontmoeten

Door: redactie

23/11/16 - 06u58 Bron: ANP

De dalai lama in de Mongoolse hoofdstad Ulaanbatar. © ap.

De Tibetaanse geestelijke leider dalai lama wil de Amerikaanse gekozen president Donald Trump ontmoeten. Die ontmoeting tussen Trump en de monnik zou kwaad bloed zetten in China, die de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede beschouwt als een gevaarlijke separatist.

Tijdens een bezoek aan de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar zei de dalai lama dat hij de Verenigde Staten altijd al beschouwd heeft als "een leidende natie van de vrije wereld". Hij zei ook: "Tijdens de verkiezingen hebben de presidentskandidaten veel vrijheid om te zeggen wat ze willen. Maar eenmaal gekozen hebben ze de verantwoordelijkheid om hun visie te vertalen naar de realiteit."



President Barack Obama heeft in de afgelopen acht jaar vier keer de verbannen geestelijk leider ontmoet. De laatste keer was in juni, ondanks een waarschuwing van China dat het de diplomatieke betrekkingen met de Verenigde Staten op het spel zou zetten.