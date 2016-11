Trump: "Dan toch een verband tussen mens en global warming"

Door: redactie

22/11/16 - 21u09 Bron: Belga

President-elect Donald Trump zei ooit: "Global warming is een uitvinding van de Chinezen." © getty.

Donald Trump heeft vandaag tijdens een onderhoud met de journalisten van de New York Times voor het eerst erkend dat er een verband bestaat tussen de klimaatopwarming en menselijk gedrag. De kersvers verkozen Amerikaanse president staat bekend als een notoir klimaatscepticus. Zo noemde hij de opwarming van de aarde ooit een "uitvinding van de Chinezen, om de Amerikaanse competitiviteit te schaden".

Protest tegen de verkozen president van de VS Donald Trump. © afp. Trump nam het vandaag op voor de omstreden Stephen Bannon. © REUTERS.

Trump liet ook uitschijnen dat hij het klimaatakkoord van Parijs, dat de Verenigde Staten onder president Barack Obama ondertekenden, toch een kans zou geven. "Ik bekijk dat van heel erg nabij. Ik heb nog niets beslist", zo verklaarde Trump. "Alles hangt af van de prijs van het akkoord voor onze bedrijven, en de mogelijke effecten op de Amerikaanse competitiviteit."



De Republikeinse vastgoedmagnaat verklaarde tijdens zijn verkiezingscampagne meermaals dat de Verenigde Staten zich onder zijn presidentschap meteen uit dat akkoord zouden terugtrekken, maar lijkt daar nu dus op terug te komen.



Andere straffe uitspraken

Trump deed tijdens zijn onderhoud met de NYT-journalisten nog enkele andere opvallende uitspraken. Zo verdedigde hij zijn keuze voor de rechtse mediabaas Stephen Bannon als zijn hoofdstrateeg en -raadgever. Bannon, de voormalige hoofdredacteur van de erg conservatieve website Breitbart News, wordt in sommige kringen als racistisch en gevaarlijk beschouwd. "Als ik hem een racist zou vinden, zou ik er nog niet aan denken om hem aan te stellen als adviseur", verklaarde Trump. Hij voegde er ook aan toe dat Bannon het "moeilijk heeft" met de beschuldigingen.



Verder vertelde Trump aan de journalisten dat hij "graag diegene zou zijn die vrede tussen de Palestijnen en Israël bewerkstelligt" en noemde hij de Syrische burgeroorlog "een probleem dat we moeten oplossen".



Er was tijdens de meeting tot slot zelfs even plaats voor een streepje humor. "Ja, ik lees de New York Times. Helaas, want ik zou 20 jaar langer leven als ik dat niet deed", grapte Trump.