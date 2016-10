Kantoor Republikeinen zwaar beschadigd door brandbom: Trump beschuldigt Clinton

Door: redactie

Een lokaal kantoor van de Republikeinen in North Carolina is in brand gestoken. In de buurt werden bovendien op een muur met graffiti beledigingen geschreven aan het adres van de Republikeinen, aldus de autoriteiten. Presidentskandidaat Donald Trump beschuldigt de aanhangers van zijn rivale Hillary Clinton ervan achter het vandalisme te zitten.

Onbekenden gooiden tijdens de nacht een fles gevuld met een ontvlambaar product door het raam van het Republikeins hoofdkwartier in Orange County, zo meldt persagentschap Associated Press op gezag van de de gemeente Hillsborough. De substantie vloog in brand en beschadigde het kantoor, alvorens vanzelf te doven. Niemand raakte gewond.



Op een nabijgelegen gebouw werd in graffiti bovendien de boodschap "Nazi Republicans leave town or else" (Nazi-Republikeinen, verlaat de stad, want anders...) geschreven.



"De beesten die Hillary Clinton en de Democraten vertegenwoordigen in North Carolina hebben net een brandbom in onze kantoren in Orange County gegooid omdat we aan het winnen zijn", reageerde Donald Trump op Twitter. Het campagneteam van Clinton verklaarde dan weer via Twitter dat "de aanval op het hoofdkwartier van Orange County vreselijk en onaanvaardbaar is. Zeer dankbaar dat iedereen veilig is".



Donald Trump haalde zaterdag nog uit naar de "duidelijke vooringenomenheid in de Amerikaanse media", die volgens hem effectief bijdraagt tot "een gevoel van gemanipuleerde verkiezingen".



Hij haalde bovendien uit naar zijn imitatie van acteur Alec Baldwin in het NBC-programma 'Saturday Night Live'. Daarin wordt in volle verkiezingstijd zowel de draak gestoken met Hillary Clinton, gespeeld door Kate McKinnon, als met Trump. "Ik heb gekeken naar de aanval van Saturday Night Live tegen mij. Tijd om de saaie en niet grappige show te stoppen. Het portret van Alec Baldwin stinkt. De media beïnvloeden de verkiezing!"