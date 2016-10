Pence: "Trump zal verkiezingsuitslag accepteren"

Door: redactie

Ondanks "de vooringenomenheid" van de media, zal Donald Trump de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen "absoluut" aanvaarden. Dat zei Mike Pence, de Republikeinse kandidaat voor het vicepresidentschap, vandaag in een gesprek met de nieuwszender NBC.

Presidentskandidaat Donald Trump had de voorbije dagen meermaals fel uitgehaald naar het kamp-Clinton en naar de media. Onder meer in een reeks tweets had hij hen ervan beschuldigd de verkiezingen te manipuleren. Ook de gewezen New Yorkse burgemeester Rudy Giuliani, een adviseur van Trump, had over "bedrog" gesproken.



Twijfels

De uitlatingen deden bij sommigen twijfels ontstaan over Trumps bereidheid om zich neer te leggen bij een verkiezingsnederlaag. Maar Mike Pence liet verstaan dat die vrees onterecht is. "We zullen de resultaten van de verkiezingen absoluut accepteren", zei hij. Verkiezingen verlopen altijd erg hard, maar de VS hebben een "traditie van vreedzame machtsoverdrachten", liet hij nog optekenen.



"Gemanipuleerde verkiezingen"

Tegelijkertijd haalde hij toch weer uit naar de "duidelijke vooringenomenheid in de Amerikaanse media", die volgens hem effectief bijdraagt tot "een gevoel van gemanipuleerde verkiezingen".