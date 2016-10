"Homer Simpson betrapt vermomde Poetin die voor Donald Trump wil stemmen"

bewerkt door: Laurence Schoukens

video In de jongste online aflevering van de Amerikaanse animatieserie 'The Simpsons' wil Homer zijn stem uitbrengen voor de Democratische presidentskandidate Hilary Clinton. Als hij de discussie aangaat met een Donald Trump-fan, wordt hij zo achterdochtig dat hij de man ontmaskerd. Het blijkt Vladimir Poetin te zijn.

De makers plaatsten de video vrijdag online en drijven zo de spot met de naar verluid goede relatie tussen de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump en de Russische president Poetin. Verschillende media suggereren regelmatig over de goede band tussen de twee. Zo stellen sommigen Rusland verantwoordelijk voor de gelekte privémails van Clinton. Dat schandaal zou Trump meer aanhangers hebben opgeleverd.



Ondanks dat Homer hem ontmaskerd heeft, slaagt Poetin er in het filmpje toch in om voor Trump te stemmen. Homer kan niet stemmen omdat hij niet op de lijst staat. Te paard en met ontbloot bovenlijf komt Poetin het stemhokje buiten en verzekert Homer ervan dat zijn hackers hem wel op de lijst zullen zetten, maar ook dat het niet veel zal uitdoen. "Dankzij de Russische hackers zal Trump met meer dan honderd procent zekerheid president worden", aldus Poetin.



Voorkeur

Eerder plaatsten de makers al een clip online (zie hieronder) waaruit hun voorkeur voor Clinton als Amerikaanse president bleek. In dat filmpje besloten Homer en vrouw Marge tijdens een gesprek in bed dat ze het beste op de Democratische partij stemmen.