Nieuwe speeches van Clinton gelekt op Wikileaks

Door: Redactie

16/10/16 - 02u06 Bron: Reuters

Lloyd Blankfein, CEO van Goldman Sachs met Hillary Clinton in 2014. © afp.

Opnieuw heeft klokkenluiderswebsite Wikileaks fragmenten gelekt van privé-toespraken van Hillary Clinton. Het gaat om speeches die zij na haar periode als minister van Buitenlandse Zaken gaf voor het bedrijf Goldman Sachs.

De documenten bevatten fragmenten van gesprekken met

directeur van Goldman Sachs Lloyd Blankfein en Tim O'Neill, het hoofd investeringen bij de bank. Het gaat om drie ontmoetingen uit 2013, in Arizona, New York en South Carolina.



E-mail hack

Het zijn niet de eerste documenten die door Wikileaks worden geopenbaard. Ook vorige week verschenen al delen uit speeches, die het bedrijf via gehackte e-mails van campagnemanager John Podesta, wist te achterhalen.



Clinton's campagneteam weigert commentaar te geven op de gelekte documenten, noch wil het bevestigen of ze authentiek zijn. Ook Goldman Sachs was niet bereikbaar voor commentaar, zo schrijft Reuters.



Clinton's campagneteam vergeleek de hack met het Watergateschandaal dat leidde tot het aftreden van president Richard Nixon in 1974, zo schrijft CNN. 'Er zijn duidelijke overeenkomsten. Donald Trump moedigt de Russische pogingen aan om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Dit doet denken aan Watergate, maar dan in het groot', aldus Glen Caplin, woordvoerder van de campagne. 'We zijn getuige van een poging om privé informatie te stelen in een poging om de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden.'



Clinton heeft altijd geweigerd de teksten van de duurbetaalde toespraken openbaar te maken. Ze zou daarin een veel rechtser standpunt verkondigen en veel vriendelijker zijn tegenover de financiële sector dan ze haar aanhang tijdens de verkiezingscampagne wil laten geloven. Clinton zou in 2013 en 2014 zo'n 21 miljoen dollar hebben verdiend met de toespraken.