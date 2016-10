Trump wil dat Clinton voor debat drugstest ondergaat

Door: redactie

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft op een verkiezingsbijeenkomt in de staat New Hampshire wild om zich heen geslagen. Hij haalde uit naar de media, maar stelde ook voor om zijn Democratische concurrente Hillary Clinton aan een drugstest te onderwerpen voor de start van het komende tv-debat.

Trump kwam in Portsmouth terug op het voorbije tv-debat met Clinton. "Ik weet niet wat er met haar aan de hand was. Bij de start van het debat was ze helemaal opgedraaid", zo verklaarde hij over de Democratische kandidate. "Ik denk dat er een drugstest voor de start van het (volgende) debat moet komen. Waarom doen we dat niet? "



Het derde en laatste tv-debat tussen Trump en Clinton vindt komende woensdag (donderdagochtend Belgische tijd) in Las Vegas plaats.



Trump kwam in New Hampshire ook terug op de peilingen, die op een almaar afnemende aanhang voor Trump lijken te wijzen. Trump legde de schuld voor zijn tanende populariteit niet bij zichzelf, maar wel bij de media. "Deze verkiezingen worden door de corrupte media gemanipuleerd, door valse beschuldigingen en complete leugens te verspreiden, om oneerlijke Hillary te laten winnen", zo liet de vastgoedmagnaat verstaan.