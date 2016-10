De oplossing van deze Trump-aanhanger tegen diefstallen van campagneborden

MVDB

15/10/16 - 07u17 Bron: Fox59

video Om iets te doen tegen de herhaaldelijke diefstallen van zijn Donald Trump-campagneborden op een grasperk, heeft aanhanger Jerrald Hawkins uit Cicero in de staat Indiana het anders aangepakt.

Hij gebruikte zijn zitmaaier om de naam 'Trump' in enorme letters in het gras te trimmen. Een klus die hem meer dan zes uur tijd kostte. De ingenieur van beroep besloot dit te doen na de vijfde diefstal van Trump-campagneborden.



Het merendeel van de bewoners steunt het initiatief van Hawkins. Mike Pence is de gouverneur van Indiana en tevens running mate van Trump. Mocht de oppervlakte nog groter zijn geweest, had Hawkins ook 'Pence' in het gras gemaaid.