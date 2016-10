Zo reageert Donald Trump als zijn autocue het niet doet

Door: redactie

15/10/16 - 06u54 Bron: Washington Post

video De autocue speelt een vrij cruciale rol in de campagne van de Republikeinse presidentskandidaat, zeker nu hij zwaar onder vuur ligt en D-day met rasse schreden nadert. Het is immers een manier waarop zijn entourage hem bij de les probeert te houden tijdens zijn speeches om toestanden zoals tijdens de voorverkiezingen te vermijden. Toen was het eerder de regel dan de uitzondering dat wat hij zei soms kant noch wal raakte. En nu was het net die autocue die gisteren tijdens een bijeenkomst in Charlotte (North Carolina) dienst weigerde.