Presentator roept iedereen op T-shirt met 'Bill Clinton is een verkrachter' te dragen (en hij geeft er geld voor)

Door: redactie

14/10/16 - 19u27 Bron: Belga

© afp.

De rechtse Amerikaanse radiopresentator Alex Jones (42) heeft een nieuwe wedstrijd gelanceerd waarmee hij de campagne van de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton wil kraken. Aan wie meer dan vijf seconden op tv komt met een T-shirt met daarop Bill Clinton en het woord "rape" (verkrachting), belooft hij 1.000 dollar. Wie daarbovenop nog eens de slogan "Bill Clinton is een verkrachter" uitroept, kan 5.000 dollar winnen.

Jones is een voorstander van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump, die hij al in zijn show uitnodigde. Hij staat bekend als een samenzweringstheoreticus en complotdenker en meent dat Amerikaans president Barack Obama en Clinton "bezeten zijn door de duivel" en dat ze naar zwavel ruiken.



Zwavel

Toen Trump-aanhangers, gekleed in shirts met 'Bill Clinton verkrachter', dinsdag een toespraak van Obama in North Carolina verstoorden, verwees de president naar Jones' absurde theorie. "Ik las gisteren dat er een radiopresentator was die mij en Hillary blijkbaar duivels heeft genoemd en dat we naar zwavel stinken. Is dat niet opmerkelijk?", zei hij, waarna hij op een overdreven manier aan zijn eigen hand rook en in de lach schoot.