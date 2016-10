Trump: "Ik, haar aangerand? Nee, kijk naar haar!"

Door: redactie

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft de beschuldigingen van seksuele aanranding als lachwekkend afgedaan, omdat de vrouwen volgens hem te lelijk zijn. Hij doelt onder meer op Natasha Stoynoff, een journaliste van het showbizzblad People die Trump en zijn vrouw Melania in 2005 ging interviewen, enkele maanden na hun huwelijk. "Na enkele seconden duwde hij me tegen de muur en stak hij zijn tong in mijn mond", schreef ze deze week.



"Kijk naar haar. Ik denk het niet", zei Trump tijdens een campagnebijeenkomst in Florida.