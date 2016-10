"Trump keek onder de rokken van modellen en gaf commentaar op hun geslachtsdelen"

Door:

13/10/16 - 23u19 Bron: Huffington Post

Trump in de jaren '90 © ap.

De aantijgingen tegen Donald Trump zijn ondertussen haast niet meer te tellen. Maar bij al die beschuldigingen komt nu een nieuw verhaal. Trump zou in de jaren '90 onder de rokken van modellen hebben gekeken om te checken of ze al dan niet ondergoed droegen. Als dat niet het geval was gaf hij commentaar op hun geslachtsdelen, zo beweert getuige Lisa Boyne. "Het was het meest aanstootgevende tafereel dat ik ooit had gezien."

"Trump stak zijn hoofd onder hun rokken." Lisa Boyne Lisa Boyne, een zakenvrouw in de gezonde voedingindustrie, vertelt hoe ze in 1996 te gast was op een diner samen met Trump en nog enkele andere mensen. Vrouwen paradeerden langs hun tafel en Trump keek onder hun rokken. Hij gaf vervolgens commentaar op wat hij zag. "Ik wou daar zo snel mogelijk weg. Het was het meest aanstootgevende tafereel dat ik ooit had gezien", zegt Boyne aan Huffington Post.



Boyne herinnert zich de gebeurtenissen van die bewuste avond wel nog levendig. Volgens haar had Trump het voortdurend over zijn seksuele veroveringen en gaf hij scores aan vrouwen naargelang hun aantrekkelijkheid. "Hij praatte constant over zichzelf, over met wie hij sliep, met wie hij probeerde te slapen." Lees ook Donald Trump: "Betichtingen van aanranding zijn schaamteloze leugens"

Commentaar op geslachtsdelen John Casablancas stierf in 2013. © Pinterest. In het restaurant ontmoette het gezelschap John Casablancas, een gerenommeerd modellenmanager die een vijftal modellen had meegebracht naar het restaurant. Volgens Boyne zag Trump zijn kans schoon om de jonge vrouwen te ontmoeten. Trump zou de vrouwen op de tafel hebben laten lopen om zo gemakkelijk onder hun rokken te kunnen kijken. "Trump stak zijn hoofd onder hun rokken", aldus Boyne. "Hij gaf commentaar op hun ondergoed en beschreef hoe hun geslachtsdelen eruitzagen."



Volgens Boyne maakte Trump nooit avances bij haar, "want ik was geen model".



"Ik herinner me nog goed hoe hij meer geïnteresseerd was in mijn mening over met wie hij het bed moest induiken." Uiteindelijk verliet Boyne de tafel en belde ze haar kamergenoot, die haar wat later kwam ophalen. Aan het tafelgezelschap zei ze dat ze zich niet goed voelde en naar huis ging. "Boyne is een aandachtzoekster." Karen Beatrice, Boynes voormalige kamergenote

"Aandachtzoekster" Trumps woordvoerster Hope Hicks © ivankatrump.com. Trump ontkende de beschuldigingen van Boyne vandaag en beweert dat de pers zijn kandidaatschap probeert te ondermijnen. "Dat is nooit gebeurd", aldus de Republikein. Ook Trumps woordvoerster Hope Hicks zegt dat het verhaal van Huffington Post is verzonnen. "Meneer Trump heeft nog nooit gehoord van deze vrouw en zou dat nooit doen."



Een andere vrouw die indertijd ook op het diner aanwezig was, kan zich dergelijk gedrag van trump niet meer herinneren. Ze herinnert zich wel nog dat het diner plaatsvond en dat Boyne er aanwezig was. Ze vertelde ook dat er vrouwen op tafels klommen die avond. Ook haar toenmalige huisgenote Karen Beatrice, die Boyne zou opgehaald hebben, kan zich de avond niet meer herinneren. "Boyne is een aandachtzoekster", aldus Beatrice, die Trump ooit ook ontmoette. "Hij was heel charmant."