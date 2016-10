Donald Trump: "Betichtingen van aanranding zijn schaamteloze leugens"

Door: redactie

13/10/16 - 20u41 Bron: Belga

Donald Trump heeft vandaag stevig uitgehaald naar zijn rivale Hillary Clinton. © ap.

De Republikeinse presidentskandidaat, beticht van seksuele agressie en in moeilijke electoraal vaarwater na zijn uitlatingen over vrouwen, heeft vandaag in felle bewoordingen uitgehaald naar 'schaamteloze leugens' daaromtrent, en is zwaar uitgevallen naar de media en zijn Democratische rivale Hillary Clinton die volgens hem onder één hoedje spelen.