Michelle Obama veegt Trump de mantel uit: "Genoeg is genoeg"

Michelle Obama, echtgenote van Amerikaans president Barack Obama, heeft vandaag zwaar uitgehaald naar de "onaanvaardbare" en "schandeljke" uitlatingen van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump over vrouwen. "Genoeg is genoeg."

Op een campagnebijeenkomst van Hillary Clinton in New Hampshire trok Michelle Obama flink van leer tegen de Republikeinse presidentskandidaat, die ze niet bij naam noemde. Ze benadrukt verbijsterd te zijn door Trumps uitspraken in een gelekte video uit 2005. "Vorige week zagen we deze kandidaat opscheppen over het aanranden van vrouwen. En ik kan niet geloven dat ik het nu heb over een kandidaat om de president van de Verenigde Staten te worden. Ik kan niet stoppen met erover na te denken. Het heeft me in mijn diepste geraakt op een manier dat ik niet had kunnen voorspellen."



De first lady zegt dan ook dat ze het voorval niet kan negeren. "Ik zou niets liever willen dan hier een normale campagnespeech te geven. Maar dit was niet zomaar een ongehoorde conversatie. Dit was niet enkel kleedkamerpraat. Dit was een sterk individu dat openlijk en vrij spreekt over het gedrag van een seksueel roofdier en opschept over het kussen en betasten van vrouwen", aldus Obama. "Genoeg is genoeg, dit moet onmiddellijk stoppen."



"Dit is schandalig. Het is onaanvaardbaar. Welke partij men ook aanhangt - Democratisch, Republikeins of onafhankelijk -, geen enkele vrouw verdient een dergelijke behandeling. Niemand verdient dit soort beledigingen", zegt Michelle Obama in een gepassioneerde en ongewoon scherpe toespraak. "Ik weet dat dit een campagne is, maar dit gaat niet over politiek. Dit gaat over basic menselijk fatsoen."