"Donald Trump heeft Virginia al opgegeven"

Door: redactie

13/10/16 - 18u48 Bron: Belga

Presidentskandidaat Donald Trump afgelopen zomer tijdens een speech in Virgina. © epa.

Donald Trump heeft, althans volgens Amerikaanse media, zijn verkiezingscampagne in de belangrijke swing state Virginia drastisch teruggegeschroefd. In de enquetes daar ligt hij blijkbaar al te ver achter op rivale Hillary Clinton om nog een ommekeer te bewerkstelligen. Zo blijven de vrouwen Trump parten spelen: de deelstaat is genoemd naar de Britse koningin Elisabeth I, in tegenstelling tot de andere vrouwen die de Republikein dwars zitten bijgenaamd 'The Virgin Queen'.