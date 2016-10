Russische minister tegen CNN-journaliste: "Er zijn veel pussies betrokken bij Amerikaanse campagne"

Karen Van Eyken

13/10/16 - 12u07 Bron: CNN

video Toen de gerenommeerde journaliste Christiane Amanpour aan Sergej Lavrov vroeg naar zijn kijk op de campagne voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, antwoordde de Russische minister van Buitenlandse Zaken bijzonder ad rem.

De gecontesteerde 'pussy'-uitspraken van Donald Trump uit 2005 die vorige week uitlekten, zijn ondertussen genoegzaam bekend. De Republikeinse presidentskandidaat zei toen over vrouwen: "Ik begin hen gewoon te kussen, het is als een magneet. Ik wacht niet eens. Wanneer je een ster bent, laten ze dat toe. (..) Grab them by the pussy. Je kan eender wat doen."



Voldoende reden voor de journaliste om naar de mening van Lavrov te vragen over de omstreden verkiezingscampagne die de Verenigde Staten momenteel in de ban houdt. "Engels is niet mijn moedertaal", zei hij. "Maar er zijn zo veel pussies betrokken bij deze campagne en trouwens bij beide partijen, dat ik verkies om er verder niets over te zeggen."



Amanpour barstte in lachen uit: "Deze zag ik echt niet aankomen."