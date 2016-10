Trump over jong meisje: "Over tien jaar ga ik haar daten"

Door: redactie

13/10/16 - 10u26 Bron: Vox.com; CBSN

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump maakt niet alleen ongepaste opmerkingen over volwassen vrouwen, ook kinderen moeten eraan geloven. Dat blijkt uit een oude video.

In het filmpje uit 1992 -toen Trump 46 jaar oud was- is te horen hoe hij een meisje aanspreekt en vraagt of ze de roltrap gaat gebruiken. Wanneer ze 'ja' antwoordt, zegt Trump duidelijk hoorbaar in de camera: "Over tien jaar ga ik haar daten. Kun je dat geloven?" Het is niet duidelijk hoe oud het meisje juist is, maar op de beelden is te zien dat ze nog erg jong is.



Vorige week vrijdag ontstond al heel wat controverse na een gelekte video uit 2005, waarin Trump zegt dat hij vrouwen zomaar kan bepotelen omdat hij bekend is. Trump verdedigde zich door te stellen dat het enkel bij woorden is gebleven, maar vijf vrouwen getuigen vandaag dat hij die woorden ook in daden heeft omgezet.