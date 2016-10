Donald Trump heeft geen plan B: "Als ik verlies, is dat grootste geldverspilling van mijn leven"

Door: redactie

VERKIEZINGEN VS Donald Trump houdt er wel degelijk rekening mee dat hij de presidentsverkiezingen volgende maand zou kunnen verliezen. Dan heeft hij geen alternatief plan en zou zijn presidentiële campagne "de grootste tijd- en geldverspilling van mijn leven" worden.

De Republikein sluit niet uit dat hij de duimen moet leggen voor Hillary Clinton. "Als we deze verkiezingen niet winnen, weet ik niet wat ik ga doen", zei hij gisteren tijdens een bijeenkomst van aanhangers in Florida.



Samenzwering

Terloops noemde hij de beslissing van het Amerikaanse ministerie van Justitie om Hillary Clinton niet aan te klagen wegens het gebruiken van haar privé-mailserver als minister van Buitenlandse Zaken "een van de grootste gerechtelijke dwalingen" uit de geschiedenis van de VS. Hij insinueerde dat het justitieministerie samenspande met zijn tegenkandidate en dat zowel Democratische als Republikeinse politici in Washington daarvan op de hoogte waren.



"Maakten ze in Washington een deal waarbij iedereen elkaar beschermt?", vroeg Trump de menigte. "Sluiten ze dergelijke akkoorden? Dat is het verachtelijkste dat ik ooit meemaakte inzake justitie in de VS".



Hillary in de cel

Tijdens het debat van vorige zondag beloofde Trump dat hij als president een aanklager zou aanstellen om Hillary Clinton te vervolgen en gevangen te zetten. Hij herhaalde die belofte in Florida. "Dit is misdaad van het hoogste niveau, ze had nooit presidentskandidate mogen worden", zei hij.



Voorts stelde hij dat IS-strijders in het Midden-Oosten hopen dat Clinton wint want "dan kunnen ze niet alleen dat deel van de wereld inpalmen, maar ook dit land".



Conservatief mediarijk

Indien Trump volgende maand naast de sleutels van het Witte Huis grijpt, zou hij de steun die hij van een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking krijgt aanwenden om een nieuw conservatief media-imperium te lanceren, zo wordt gespeculeerd. Dat zou hij dan gaan doen met Stephen Bannon, zijn campagneleider en voormalige baas van de rechtse nieuwssite Breitbart.