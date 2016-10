3 vrouwen: "Donald Trump heeft mij betast"

Door: redactie

Tijdens het debat voorbije zondag gaf Donald Trump toe dat hij had opgeschept over het feit dat hij vrouwen kuste en betastte zonder hun toestemming, maar hij ontkende stellig dat hij dat ooit echt gedaan had. Nu komen drie vrouwen met hun verhaal naar buiten en dat klinkt heel anders.

Jessica Leeds, Rachel Crooks en Mindy McGillivray doen hun nare ervaringen met Trump uit de doeken en als we de vrouwen mogen geloven, bevestigen die helemaal wat Trump tijdens het gelekte audiofragment zelf beweerde: dat hij vrouwen betast waar en wanneer hij wil.



Leeds en Crooks stapten met hun verhaal naar de New York Times, McGillivray deelde haar ervaring met Palm Beach Post.





Jessica Leeds (74) zegt dat ze zich tijdens de uitzending voelde alsof Trump recht in haar gezicht loog. "Ik wilde op het scherm slaan," vertelt ze.



Meer dan dertig jaar geleden, toen ze een zakenvrouw was, zat Leeds naast Trump in eerste klasse tijdens een vlucht naar New York. Ze hadden elkaar nooit eerder ontmoet. Ze hadden een luchtig, oppervlakkig gesprek, maar ongeveer 45 minuten na het opstijgen, tilde Trump de armleuning op en begon hij haar te betasten: hij raakte haar borsten aan en probeerde zijn hand onder haar rok te krijgen. "Hij was als een octopus. Zijn handen waren overal," herinnert de vrouw zich.



Ze vluchtte naar achteren in het vliegtuig. "Het was aanranding," aldus Leeds.





Ook Rachel Crooks uit Ohio kon zondagavond haar oren niet geloven. De vrouw was een 22-jarige receptioniste bij Bay Rock, een investeringsbedrijf in de Trump Tower in Manhattan, waar ze in 2005 Donald Trump ontmoette aan een lift.



Omdat ze wist dat haar bedrijf zaken deed met Trump, stelde ze zich aan hem voor. Ze schudden elkaar de hand, maar Trump wilde haar niet loslaten en begon uit het niets haar wangen te kussen. "En toen kuste hij me recht op de mond," vertelt Crooks. "Het was zo ongepast. Ik was zo van streek dat hij dacht dat ik zo onbeduidend was dat hij dat zomaar kon doen."



Bij de billen gegrepen



Ook Mindy McGillivray herinnert zich het incident van dertien jaar geleden nog glashelder. Ze assisteerde fotograaf Ken Davidoff in januari 2014 op een concert van Ray Charles op Mar-a-Lago, een landgoed van Trump. Davidoff was er de huisfotograaf. Na het concert stond McGillivray samen met onder andere Trump en Melania (toen zijn verloofde) en een ander koppel buiten onder een paviljoen. "Plots voelde ik iets me grijpen. Een klein kneepje. Ik dacht dat het Kens cameratas was," aldus de nu 36-jarige vrouw. "Ik draai me om en daar staat Donald. Hij keek snel weg." Ze deelde haar verhaal meteen met Davidoff, die naar eigen zeggen nooit reden had om aan haar te twijfelen.

Meer dan kleedkamerpraat



Vorige week kwam Trumps reputatie nog meer onder vuur nadat een audiofragment opdook waarin hij pocht over de manier waarop hij vrouwen gewoon kust en hun genitaliën aanraakt zonder toestemming. "Het was kleedkamerpraat, het waren maar woorden," zo probeerde hij zich eruit te praten.



Zijn overwinningskansen hangen erg af van het feit of de kiezers dat geloven. Leeds en Crooks zeggen alleszins dat hij liegt. En ze zijn niet de enige. Ook Temple Taggart, een voormalige Miss Utah, beweerde eerder al dat Trump haar meermaals op de mond kuste toen ze als 21-jarige deelnam aan schoonheidswedstrijden.



Crooks, Leeds en McGillivray deden nooit aangifte van het incident, maar deelden het verhaal van wat hen overkwam wel met hun vrienden en familie. Crooks deed dat meteen, Leeds deed dat vorig jaar, toen Trumps campagne een steeds hogere vaart nam.



Na de ontkenningen van Trump tijdens het debat van zondag, besloten de drie vrouwen met hun verhaal naar buiten te komen. Zowel Leeds als Crooks zeggen dat ze Hillary Clinton als president willen zien. McGillivray was een aanhanger van Bernie Sanders, maar zal nu ook op Clinton stemmen.



Crooks wilde aanvankelijk haar verhaal niet openbaar maken, maar "mensen moeten het weten," zegt ze. "Dit gedrag is prominent en het is echt".