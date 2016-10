Clinton gemiddeld meer dan 6 procent voor op Trump over alle peilingen heen

Door: redactie

12/10/16 - 21u12 Bron: Belga

© ap.

verkiezingen vs Over alle recente opiniepeilingen omtrent de race naar het Witte Huis heen heeft de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton een gemiddelde voorsprong van 6,2 procentpunt op haar Republikeinse tegenstander Donald Trump. Dat heeft de gezaghebbende website realclearpolitics.com woensdag uit peilingen van 3 tot en met 11 oktober gepuurd.

Meer dan 500.000 Amerikanen hebben stem uitgebracht

Er hebben ondertussen al meer dan 500.000 Amerikanen hun stem voor een nieuwe president uitgebracht, nog voor de echte verkiezingsdag (8 november). Dat heeft NBC News woensdag gemeld.



In zeven 'frontstaten', of zeer bevochten staten, zijn er al 330.980 vervroegde stemmen uitgebracht. Het gaat onder meer om Florida.



Vier jaar geleden hebben in deze staten ongeveer twaalf miljoen kiezers voor de eigenlijke verkiezingsdag gestemd. In totaal waren er toen veertig miljoen, vroege kiezers, of meer dan een derde van het electoraat. In sommige 'frontstaten' waren er meer vervroegde stemmen dan het nationaal gemiddelde.



Dit jaar is in de meeste staten het vervroegd stemmen nog niet op gang gekomen. Het vervroegde stemmen kan in de campagnes van de kandidaten een rol spelen, hoewel niet helemaal duidelijk is op wie is gestemd.