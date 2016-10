Trump roept kiezers Florida op zeker te gaan stemmen, maar wel op verkeerde dag

© reuters.

Donald Trump heeft gisteravond de kiezers in Florida opgeroepen om zeker voor hem te gaan stemmen op... 28 november. Dat is twintig dagen NA de échte verkiezingsdag, waarop de Amerikanen een nieuwe president zullen kiezen. Een van zijn weinige authentieke versprekingen ongetwijfeld.

"Registreer u en zorg er zeker voor dat u op 28 november gaat stemmen", zei The Donald. Maar de presidentsverkiezingen vinden al eerder plaats, op 8 november. Oeps! Misschien was Trump in verwarring omdat het gisteren nog 28 dagen tot 8 november was. Deze lapsus zullen zelfs zijn tegenstanders hem vergeven.