Wat als énkel mannen zouden stemmen in de VS?

Door: redactie

12/10/16 - 11u59

IN KAART Als énkel mannen zouden stemmen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou Republikein Donald Trump een klinkende overwinning in de wacht slepen. Dat blijkt uit een peiling van het Public Religion Research Institute.

Uit het onderzoek blijkt dat de historische kloof tussen de stemvoorkeuren van Amerikaanse mannen en vrouw nog nooit zo groot is geweest. 61 procent van de vrouwen geeft aan voor Hillary Clinton te stemmen, terwijl Donald Trump slechts 37 procent van de vrouwen kan overtuigen. Dat contrast zet zich voort bij de mannelijke kiezers die eerder voor Trump gewonnen zijn. Maar is kleiner dan het verschil bij de vrouwen.



Als Hillary Clinton het tot in het Witte Huis schopt, zal het dus vooral te danken zijn aan de vrouwelijke stemmen stellen de onderzoekers.