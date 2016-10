Nancy O'Dell stuurt vulgaire Trump opnieuw wandelen: "Dit hoort nergens thuis, ook niet in de kleedkamer"

Nancy O'Dell is de getrouwde vrouw over wie Donald Trump het in 2005 had in een op z'n zachtst gezegd vrouwonvriendelijk gesprek met tv-presentator Billy Bush. De 'pussy-opname' dook vorige week op en werd wereldnieuws. Trump noemde O'Dell bij haar voornaam in het fragment. Zij reageerde dit weekend met een perscommuniqué over wat Trump zelf afdeed als "kleedkamerpraat". Maandagavond richtte de presentatrice van Entertainment Tonight (ET) zich rechtstreeks tot haar kijkers: "Objectivering van de vrouw kan nergens, ook niet in de kleedkamer".

Nancy O'Dell met haar echtgenoot Keith Zubchevich. © Photo News. © photo news. Billy Bush. © ap.

"Weet je, ik voel me automatisch aangetrokken tot mooie... ik begin ze gewoon te kussen. Het is als een magneet. Ik kus gewoon. Ik wacht niet eens. Als je een ster bent, dan laten ze het toe. Je kunt alles doen. (...) Grijp ze in hun poesje. Je kunt alles doen." Zo sprak Trump in het algemeen over vrouwen. Hij haalde er de woede en het onbegrip van miljoenen mensen uit de hele wereld mee op de hals.



In de audio- en video-opname haalde de republikeinse presidentskandidaat tevens een mislukte versierpoging aan. "Ik probeerde haar te neuken, maar slaagde er niet in." Trump had het over tv-presentatrice Nancy O'Dell. "Ik zette de grote middelen in voor haar. Ik ging met haar winkelen voor meubels. Ze had meubels nodig. 'Ik zal je eens laten zien waar ze leuke meubels hebben', zei ik haar. Ik ging voor haar als een bitch. Maar zonder succes. Ze was getrouwd. En plots zie ik haar weer met grote neptieten en al. Ze zag er totaal anders uit."



Nancy O'Dell, 50 intussen, reageerde duidelijk op de seksistische praat van Trump bij het begin van ET. "Ik vind het belangrijk om jullie rechtstreeks aan te spreken", zei ze. "Ik ben al 26 jaar journaliste en het is mijn taak om jullie nieuws te brengen over anderen en niet om op mezelf te focussen. Maar inmiddels hebben de meesten van jullie de audiotape wel gehoord die nationaal in het nieuws zat en onderdeel werd van de presidentsverkiezing. Ik werd erin vernoemd en helaas werd ik zo temidden de politieke arena geworpen en daar heb ik nooit om gevraagd. Ik meende echt wat ik in mijn communiqué zaterdag zei. Er is geen ruimte voor objectivering van vrouwen, of van wie dan ook, zelfs niet in de kleedkamer. Het gesprek moet een andere kant uit, want iedereen verdient respect."



Trumps gesprekspartner in 2005 was Billy Bush. Hij presenteerde destijds vijf jaar lang samen met Nancy O'Dell het programma Access Hollywood, tot O'Dell er in 2009 plots de brui aan gaf. Bush werd voor onbepaalde tijd geschorst door zijn huidige werkgever NBC.



Ook Trumps vrouw, Melania, bekritiseerde haar echtgenoot publiekelijk voor zijn vulgaire uitlatingen. Melania Trump was toen net getrouwd met Donald Trump en zwanger van hun zoon.