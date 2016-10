Campagneleider Clinton beschuldigt Russische geheime dienst van hacking

Door: redactie

12/10/16 - 09u05 Bron: Belga

Clintons campagneleider John Podesta stelt ook dat de Trump-campagne onder een hoedje speelt met Julian Assange van klokkenluiderswebsite WikiLeaks. © ap.

VERKIEZINGEN VS De Russische inlichtingendienst zit achter de cyberaanval op het e-mailaccount van John Podesta, de campagneleider van de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton. De FBI zou reeds een onderzoek zijn gestart, zegt Podesta volgens Amerikaanse media. Bovendien, zo stelt Podesta, speelt de Trump-campagne onder een hoedje met Julian Assange van klokkenluiderswebsite WikiLeaks.

Gisteren en vorige week vrijdag plaatste WikiLeaks een reeks e-mailconversaties van Podesta online. En die timing is niet toevallig, zegt Clintons campagneleider, omdat op dat moment ook het controversiële geluidsfragment met Trumps vrouwonvriendelijke uitspraken werd gepubliceerd.



"Trumps raadgever in nauw contact met Assange"

Podesta wijst met een beschuldigende vinger naar Roger Stone, raadgever van Trump. Die zou in nauw contact staan met Assange. Dat Stone in augustus twitterde dat Podesta's "tijd zou komen", net na een eerste reeks onthullingen van WikiLeaks over de Democratische voorverkiezingen, is daar voor Podesta het bewijs van.



"Ik denk dat het een redelijke veronderstelling is, of toch een redelijke vaststelling, dat Stone en de Trump-campagne reeds op voorhand werden ingelicht over wat Assange van plan was", zei Podesta volgens Time. Al geeft de campagneleider wel toe dat hij geen sluitend bewijs heeft.