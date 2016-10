FBI onderzoekt hack bij Democraten

Door: redactie

12/10/16 - 04u41 Bron: ANP

John Podesta staat de Amerikaanse pers te woord. © ap.

De FBI onderzoekt wie e-mails van de Amerikaanse Democraat John Podesta heeft gehackt. Podesta is de campagnemanager van Hilary Clinton. Deze week kwamen via Wikileaks nieuwe vertrouwelijke documenten naar buiten, onder meer over toespraken van Clinton.