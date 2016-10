Door: redactie

In de VS hopen de aanhangers van Donald Trump vooral dat de Republikein jobs gaat terugbrengen naar vroegere industriestaten als Ohio. De aanpak van Hillary Clinton zou in elk geval fel verschillen van die van Trump. VTM NIEUWS-anchor Elke Pattyn geeft een overzicht.