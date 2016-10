Toprepublikein Paul Ryan verdedigt Trump niet langer

Door: redactie

11/10/16 - 00u13

Paul Ryan. © afp.

Ook de invloedrijke Republikein Paul Ryan dwarsboomt nu de kandidatuur van Donald Trump voor het presidentschap. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden zei vandaag in een telefonische vergadering met fractiegenoten dat hij niet van plan is de luidruchtige vastgoedmagnaat nog langer te verdedigen.

Ryan gaat zich in plaats van campagne te voeren voor Trump richten op het behoud van de Republikeinse meerderheid in het Congres. Dat meldt onder andere de New York Times na contact met twee bronnen binnen de partij die anoniem wilden blijven. Hij zou dat via een conference call met Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden laten weten hebben.



Tot de verkiezingen van 8 november doet Ryan de Republikeinse presidentskandidaat in de ban en gaat hij niet op campagne met Trump. Zijn officiële steun -endorsement- voor Trump heeft Ryan niet ingetrokken. Om dit aan zijn partijgenoten kenbaar te maken kwam hij nogmaals aan de telefoon, schrijf The New York Times.