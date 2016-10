Nieuw schandaal in de maak: Trump liet zich ook tijdens 'The Apprentice' betrappen op seksistische uitspraken

Koen Van De Sype

Donald Trump zou wel eens opnieuw in nauwe schoentjes kunnen komen voor seksistische uitlatingen over vrouwen. Nadat vrijdag een filmpje opdook waarin hij te zien is terwijl hij zegt dat hij vrouwen in het kruis zou grijpen, is nu een transcript opgedoken van de Amerikaanse realityserie 'The Apprentice', waarin hij zich laatdunkend uitlaat over het uiterlijk van een countryzangeres.

In 'The Apprentice' - dat jarenland liep op tv-zender NBC - werd telkens uit een reeks kandidaten iemand geselecteerd om een van de bedrijven van Donald Trump te gaan leiden. De kandidaten woonden tijdens de reeks samen in de Trump Tower op Manhatten en aan het einde van elke episode werd iemand naar huis gestuurd. De winnaar begon met een jaarsalaris van 225.000 euro.



Nu blijkt dat de show een transcriptiedienst had en op sommige momenten legde die dingen vast die nooit de televisie haalden. De Huffington Post slaagde erin de hand te leggen op een authentieke kopie en die zou andermaal Trumps obsessie laten zien over hoe vrouwen eruit zien.



Beauty and Brains

De bewuste transcriptie is van een aflevering uit 2010, genaamd 'Beauty and Brains'. De deelnemers - in dat seizoen celebrities - kregen de opdracht om twee countryzangers een make-over te geven en hen klaar te stomen voor een voorstelling bij een platenmaatschappij. Het ene team moest zich ontfermen over Emily West, het andere over Luke Bryan, die later nog vrij succesvol werd. Lees ook Mexicaanse peso profiteert van Trump-blunders

Haar huid ziet er niet uit. Komaan zeg, ze heeft een verdomde dermatoloog nodig Donald Trump Maar tijdens de sessie in de directiekamer - waar hij telkens overlegde met twee adviseurs over wie de beste prestatie leverde en wie naar huis moest - ging hij helemaal door het lint over het uiterlijk van West. En dan meer specifiek over haar huid. "Haar huid ziet er niet uit", klinkt het in het script. "Komaan zeg, ze heeft een verdomde dermatoloog nodig."



Cindy Lauper

Zangeres Cindy Lauper - die het team rond West leidde en later ook de accuraatheid van het script bevestigde - probeerde nog met het argument dat het de make-up was, maar Trump was niet onder de indruk. Even later begon hij er nog een keer over. "Ik ben geen homoseksueel, zoals jullie wel gehoord zullen hebben, maar ik vind dat hij (Luke Bryan, red.) er knapper uit ziet dan Emily."