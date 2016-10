"Relatie tussen Trump en running mate Pence staat op springen"

Door: redactie

VERKIEZINGEN VS Diverse media in de Verenigde Staten maken melding van een breuk in de verhouding van Donald Trump en zijn beoogde vice-president Mike Pence. De relatie tussen de Republikeinse kandidaat voor het Witte Huis en zijn running mate staat onder druk sinds een geluidsopname over Trumps seksisme de ronde doet, en kreeg nog een diepere knauw tijdens het tweede presidentiële debat.

Verzoek tot overlopen Major rumors swirling in real time, right now that @mike_pence has asked 2 be removed from the Presidential ticket. Historic Wow. #debate — Steve Clemons (@SCClemons) De kwestie is ook de Amerikaanse media niet ontgaan. "Er verschijnen barsten in de relatie Trump-Pence", kopt Politico. The Washington Times komt met een verzoek van de Libertarian Party aan Pence om het Republikeinse kamp te verlaten en zich aan te sluiten bij zijn eigen presidentskandidaat Gary Johnson.



"De relatie Donald Trump met Mike Pence heeft zojuist een duikvlucht genomen", noteert ook The Washington Post. Het wordt snel erger, aldus de invloedrijke krant.



Gouverneur Bill Haslam van de staat Tennessee riep volgens de krant The Atlantic Trump op om plaats te maken voor Mike Pence. Nog volgens The Atlantic zou Pence de partijtop gevraagd hebben om niet meer als running mate te moeten dienen, maar dat gerucht wordt niet bevestigd.