Held van het debat: laatste vraagsteller uit publiek

© photo news.

Op sociale media komt er uit het debat tussen de twee Amerikaanse presidentskandidaten vannacht in St. Louis maar één held naar voren. Het is een derde hond die met het been gaat lopen, namelijk een man uit het publiek die een heel interessante vraag stelde aan Hillary Clinton en Donald Trump.

"Kunnen jullie één positief ding over elkaar zeggen, iets waar jullie bij elkaar respect voor hebben?" luidde de simpele, maar o zo onverwachtige vraag in het andere bitsige debat. Applaus van in de zaal tot op Twitter voor de vraagsteller, ene Karl Becker.



Hillary Clinton sprak eerst. Ze zei dat ze respect had voor Trumps kinderen. "Die zijn ongelooflijk bekwaam en toegewijd. Dat zegt veel over Donald."



Dat compliment viel in goede aarde bij Trump. Hij had het vervolgens over het doorzettingsvermogen van Clinton als haar positieve eigenschap. "Ze gooit nooit de handdoek, ze geeft nooit op."



Maar de bloemen waren eigenlijk voor Karl Becker. Way to go, Karl!