Trump klaagt opnieuw over moderatoren: "Het is drie tegen één"

Door: redactie

10/10/16 - 08u00 Bron: DM

Net zoals de vorige keer beschuldigde Donald Trump de moderatoren van partijdigheid, maar ditmaal wachtte Trump zelfs niet tot het debat was afgelopen. "Het is drie tegen één", zei hij tegen Anderson Cooper en Martha Raddatz.

Lester Holt, de moderator van het eerste presidentiële debat, "reed duidelijk op de linkerrijstrook", zei Trump na afloop van dat debat. Bovendien was er geknoeid met zijn microfoon, suggereerde hij. Deze keer beschuldigde de Republikeinse presidentskandidaat moderatoren Anderson Cooper en Martha Raddatz al na enkele minuten van partijdigheid.



Cooper en Raddatz hielden de touwtjes tijdens het debat, dat bijwijlen dreigde te verzanden in totale chaos, stevig in handen. Ze stelden kritische vragen, duwden door als de antwoorden hen niet bevielen en onderbraken de kandidaten als ze hun spreektijd van twee minuten overschreden. Zowel Trump als Clinton werd op de rooster gelegd: hij over de controversiële video-opname waarin hij zich erg vulgair uitlaat over vrouwen, zij over het gebruik van een private server voor haar e-mailverkeer toen ze minister van Buitenlandse Zaken was.



Clinton had net moeten antwoorden op de vraag of ze niet "extreem onvoorzichtig" was geweest door een private server te gebruiken, toen Trump Cooper aanviel. "Waarom begin je niet over die e-mails?", vroeg Trump, nadat hij naar zijn gevoel ten onrechte was onderbroken door Cooper. Toen Cooper antwoordde dat de moderatoren Clinton net naar de e-mails hadden gevraagd, gooide Trump zijn handen in de lucht terwijl hij mompelde: "Drie tegen één."