Hoe Trump van seksuele intimidatie naar IS ging in 14 seconden

Door: redactie

10/10/16 - 07u05 Bron: DM

Donald Trump werd tijdens het debat op de rooster gelegd voor zijn vulgaire uitspraken in een video uit 2005. Daarin zei hij dat hij alles kon doen met vrouwen omdat hij bekend is. Trump heeft zich inmiddels voor zijn uitspraken verontschuldigd, maar bleek tijdens het debat toch niet zo zwaar te tillen aan zijn opmerkingen.

Toen de bewuste video ter sprake kwam, minimaliseerde Trump zijn uitspraken. Om vervolgens vlotjes over iets anders te beginnen. Dit is wat Trump letterlijk zei.



"Ik denk niet dat je begrepen hebt wat er is gezegd. Dit was kleedkamerpraat. Ik ben er niet trots op. Ik heb me verontschuldigd tegenover mijn familie. Ik heb me verontschuldigd tegenover het Amerikaanse volk. Ik ben er zeker niet trots op, maar het was kleedkamerpraat. Weet je dat we in een wereld leven waar IS hoofdden afkapt, waar er mannen zijn die mensen verdrinken in stalen kooien, het lijken wel de middeleeuwen. We hebben nog nooit iets zoals dit gezien, het bloedvergieten in de wereld, en ze kijken en zien het. Kun je je inbeelden dat de mensen van IS, die het zo goed doen tegen ons, naar ons land kijken en zien wat er gebeurt. Ja, ik ben er erg beschaamd over. Ik haat het. Maar het is kleedkamerpraat en het is een van die dingen. Ik zal IS platslaan, we gaan IS verslaan. IS gebeurde enkele jaren geleden in een vacuüm dat is ontstaan als gevolg van een slecht beoordelingsvermogen en ik zeg jullie dat ik komaf zal maken met IS."