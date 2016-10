Wie heeft het tweede debat gewonnen?

Door: redactie

10/10/16 - 05u54

© reuters.

Het tweede debat ging er harder aan toe dan het eerste en steken onder de gordel werden deze keer door beide kandidaten, maar vooral door Trump, die de escapades van Bill Clinton aanhaalde, niet geschuwd. Dat het er stevig aan toe zou gaan, werd al meteen aan het begin duidelijk, toen de twee elkaar weigerden de hand te schudden - iets wat ze in het eerste debat wel nog deden. Voorlopig wordt er nog niet echt een winnaar aangewezen, maar valt iedereen vooral de hardheid van het debat op.

Politico: "Lelijkste debat ooit" Politico heeft het over 'het lelijkste debat ooit', aangezien Clinton Trump aanwrijft dat zijn campagne 'explodeert', terwijl hij haar dan weer verwijt de 'duivel' te zijn en dreigt haar in de gevangenis te gooien als hij president wordt. Trump verweet Clinton er ook van "enorme haat in haar hart" te hebben. De twee noemden elkaar regelmatig leugenaars. Trump vroeg zich af hoe Clinton na haar decennia in de politiek iets kon veranderen, terwijl Clinton op haar beurt Trumps (mentale) gezondheid in vraag stelde. CNN: "Debat van de verschroeide aarde" "Het debat van de verschroeide aarde: de wereld kijkt toe hoe Clinton en Trump met beledigingen smijten", klinkt het bij CNN, dat beweert dat dit debat de Amerikaanse politiek veranderd heeft. "Politiek in Amerika is zondagavond veranderd. Van een directe winnaar wordt nog niet gerept. Fox: "Knokpartij in St. Louis" Fox heeft het over een 'rauw debat' waarbij een 'agressieve' Trump Clinton uit haar tent probeert te lokken met beschuldigingen over het liegen over haar emailgebruik. Clinton beweerde op haar beurt dat de gelekte 'vulgaire' tape van Trump 'zijn ware aard' laat zien. Volgens Fox beschuldigden de kandidaten elkaar over en weer - al dan niet terecht ervan de waarheid te verdraaien.

New York Times: "Een bitter debat, tot het laatste moment"

De New York Times heeft het over een 'bitter' debat en noemt het schokkend dat Donald Trump Hillary Clinton voor het oog van miljoenen kijkers beschuldigde van het besmeuren van de vrouwen die beweerden gedwongen seksuele betrekkingen met haar man te hebben gehad. "Dit maakte het presidentieel debat zondagnacht een van de meest 'opzichtige' in de moderne geschiedenis. Beide kandidaten waren volgens de krant "zichtbaar ongemakkelijk" en dat leidde tot "negentig minuten aan vijandigheid".



The Washington Post: "Hillary Clinton en moderator Martha Raddatz duidelijke winnaars"

De Washington Post noemt al wel direct een winnaar en dat is Clinton, maar ze krijgt ook kritiek op haar zwakke antwoorden op de controverse rond haar e-mailserver en haar zwakke 'speech' over Wall Street. Waarom ze dan toch wint? "Omdat ze met een enorm momentum dit debat inging en geen enkele fout maakte die de Republikeinen terug in de race zouden brengen. Ze was stabiel, erudiet en aangenaam - zelfs toen ze enkele zeer persoonlijke aanvallen te verduren kreeg", klinkt het.



Moderator Martha Raddatz is volgens de krant een winnaar omdat ze Trump goed in toom kon houden, terwijl die het idee had dat "het drie tegen een is, heel oneerlijk", zoals de Republikein zich tijdens het debat liet ontvallen. "Ze stond ook niet toe dat Clinton of Trump gingen filibusteren (een lange monoloog afsteken, red) en ze checkte de feiten wanneer het nodig was. De vraag blijft waarom ze niet in haar eentje dit debat mocht modereren!", klinkt het lovend.



Tot nu toe hebben hebben meer dan negentig Amerikaanse kranten en tijdschriften zich over het debat uitgesproken. De Democrate Hillary Clinton heeft bijna tachtig titels achter zich, maar nog geen enkele publicatie heeft zich achter Trump geschaard.