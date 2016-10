Onze man in de VS analyseert het debat: "Ongemeen hard, grimmig en inhoudsloos"

MISSOURI

De historische presidentsrace van 2016 blijft dag na dag verbazen. Het tweede debat tussen Clinton en Trump was ongemeen hard, grimmig en inhoudsloos. CNN noemt het 'de dag dat politiek in Amerika veranderde'.

De ooit heilige traditie van het presidentiële debat -waarin kandidaten normaal gezien van gedachten wisselen over de toekomst van het land- explodeerde in iets angstaanjagend. De kandidaten gaven elkaar voor aanvang van het debat geen hand en de toon van het debat was van bij de start uiterst vijandig. Trump wees alle kritiek over vulgaire taal in de tape van de hand. Hij verontschuldigde zich voor zijn gedrag, maar herhaalde dat zijn opmerkingen gewoon als 'mannen onder elkaar' te klasseren viel. Met Hillary Clintons echtgenoot en dochter in het publiek, haalde Donald Trump de affaires van Bill Clinton erbij en noemde de voormalige president een verkrachter. Over Hillary zei hij: "Ze heeft enorme haat in haar hart"

Trump was beter in vorm en vinniger dan tijdens het eerste debat. Hij pareerde kritische opmerkingen door over andere onderwerpen te praten. Zo begon hij bij vragen over de uitgelekte video over de strijd tegen Islamitische Staat en Clintons e-mailschandaal. "Als ik win, dan ga ik ervoor zorgen dat er een speciale aanklager komt om je situatie te onderzoeken", verklaarde Trump tegenover Clinton. "Je moet jezelf schamen." Hij dreigde zelfs met haar in de gevangenis te gooien. Ongezien. Eén keer verloor hij echt de controle. Na een grimmige uitwisseling over de emails, klaagde Trump dat er geen vragen over werden gesteld, hoewel de moderator net die exacte vraag had gesteld.



Daarnaast beschuldigde Trump de moderators van partijdigheid. Volgens de vastgoedmagnaat was het zondagnacht "drie tegen één". "Dus zij kan reageren, maar ik niet? Klinkt eerlijk", aldus Trump. In een andere ongelofelijke ontwikkeling negeerde Trump de uitspraken van zijn running mate Mike Pence over hun beleidsaanpak van het Syrische probleem. 'We hebben elkaar niet gesproken', klonk het. Vlak na het debat deed meteen het gerucht de ronde dat Pence zich zou terugtrekken uit de race.



Het format van het debat - een zogenoemde town hall - betekende dat een deel van de vragen werd gesteld door zwevende kiezers die op het podium zaten. Clinton leek zich meer op haar gemak te voelen dan Trump. Ze liep rond op het podium en sprak de mensen die de vragen stelden persoonlijk aan. Het debat eindigde onverwacht positief: uit het publiek kwam een vraag aan beide kandidaten om iets positiefs te zeggen over de ander. Clinton verklaarde veel respect te hebben voor de kinderen van Trump, en Trump zei Clinton te zien als een vechter die niet opgeeft.