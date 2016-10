Obama: "Trump is zo onzeker dat hij anderen moet neerhalen"

Door: redactie

De Amerikaanse president Obama heeft vandaag gezegd dat Trumps vrouwonvriendelijke uitspraken bewijzen dat hij erg onzeker is, en dat dat niet bepaald een goede eigenschap is voor een president.

"Een van de meest verontrustende dingen van deze verkiezingen is de ongelofelijke retoriek van de Republikeinse kandidaat. Ik moet het niet herhalen, er zijn kinderen aanwezig", zo zei Obama op een Democratische campagnebijeenkomst in de staat Illinois.



Vernederen

"Vrouwen vernederen, maar ook minderheden, immigranten, mensen met andere geloofsovertuigingen, lachen met gehandicapten, onze troepen en veteranen beledigen... Dat vertelt ons een paar dingen. Dat vertelt ons dat hij onzeker genoeg is, dat hij zichzelf beter voelt door anderen neer te halen. Niet echt een karaktereigenschap die ik zou aanraden voor iemand in het Oval Office."



Basiswaarden

Volgens Obama tonen Trumps uitspraken dat hij niet veel geeft om de basiswaarden die de Amerikanen hun kinderen aanleren, en dat hij onvoorzichtig zou zijn met "het fatsoen en het respect die een echte, levendige democratie vereisen".