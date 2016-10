Door: redactie

10/10/16 - 02u50

Hillary Clinton en Donald Trump kruisen vannacht opnieuw de degens in het tweede debat. Dat gaat deze keer door in een volledig ander format. Beide presidentskandidaten moeten nu in een zogenoemde 'townhallsessie' vragen van kiezers in het publiek beantwoorden. Eén ding staat vast: de controverse rond de 'pussy'-onthulling van Trump verhoogt danig de druk. U kan de ongetwijfeld pittige discussie hier live volgen vanaf 3 uur.