"Bill Clinton heeft me verkracht": vrouw herhaalt beschuldiging in emotioneel interview

Door: redactie

9/10/16 - 19u44

De beschuldigingen in de Amerikaanse presidentsrace blijven over en weer vliegen. Na de seksistische uitspraken van Donald Trump is nu een interview met Juanita Broaddrick verschenen. Zij beweert in de jaren zeventig te zijn verkracht door Bill Clinton.

EXCLUSIVE ¿ Video Interview: Bill Clinton Accuser Juanita Broaddrick Relives Brutal Rapes:https://t.co/9j7f8VK9Md — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sun Oct 09 00:00:00 MEST 2016 How many times must it be said? Actions speak louder than words. DT said bad things!HRC threatened me after BC raped me. — Juanita Broaddrick (@atensnut) Sat Oct 08 00:00:00 MEST 2016 Het verhaal werd gepubliceerd door Breitbart News, een conservatieve Amerikaanse nieuwswebsite. Donald Trump, die al vaker refereerde naar de seksuele uitspattingen van Bill Clinton, deelde het op Twitter.



Broaddrick -nu 73- vertelt hoe ze in 1978 als vrijwilliger meewerkte aan Bill Clintons campagne om gouverneur van de staat Arkansas te worden. Ze was toen 35. Volgens haar had Clinton voorgesteld om een keer koffie te drinken als ze in de buurt was van zijn kantoor in de plaats Little Rock.



Toen ze op een dag contact opnam met het kantoor werd haar verteld dat hij niet aanwezig was, maar wel bereikbaar zou zijn. Telefonisch zou Clinton voorgesteld hebben om naar een café te gaan. Hij wijzigde deze plannen echter omdat er te veel journalisten zouden zijn. In plaats daarvan zouden Clinton en Broaddrick koffie drinken in haar hotelkamer.