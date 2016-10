Kan Trump zich nog redden tijdens tweede debat?

Door: ADN

9/10/16 - 18u30 Bron: ANP, Vox

verkiezingen vs Hillary Clinton en Donald Trump kruisen vannacht opnieuw de degens in het tweede presidentiële debat. Dat gaat deze keer door in een volledig ander format. Wat is het townhalldebat en wat kan u ervan verwachten? Eén ding staat vast: de controverse rond de 'pussy'-onthulling van Trump verhoogt danig de druk.

Townhall © epa. Het tweede debat tussen de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton en de Republikeinse kandidaat Donald Trump wordt een heel andere aangelegenheid dan het eerste presidentiële debat. In plaats van twee katheders en een gespreksleider moeten de twee in een zogenoemde 'townhallsessie' vragen van kiezers in het publiek beantwoorden.

Kort lontje versus koel © getty. Een van de grote vraagtekens van politieke analisten is hoe Trump het er in dat format vanaf zal brengen. Hij heeft tijdens de campagne maar weinig ervaring opgedaan met het townhallformat. Volgens experts is het in dit format ook best mogelijk dat het intussen bekende korte lontje van Trump snel zal ontvlammen en is het bovendien niet ondenkbaar dat hij te geprikkeld, te agressief en zelfs beledigend zal reageren als de kiezers en hun vragen hem beginnen te irriteren.



Clinton, die omschreven wordt als koel en afstandelijk, heeft meer ervaring met een townhalldebat maar zal dan weer haar uiterste best moeten doen om haar zachtere kant niet te veel onder stoelen of banken te steken.

Het 'pussy'-probleem © photo news. De laatste peilingen spreken in het voordeel van Clinton, en het gaat hierbij om cijfermateriaal nog voor de nu al beruchte vrouwonvriendelijke opname uit 2005 lekte. Daarin schept Trump op over de voordelen van roem. "Grijp die vrouw gewoon bij haar 'pussy'" is de opvallendste zin uit het fragment dat de Verenigde Staten op zijn grondvesten doet daveren.



De video brengt de campagne van Trump naar een ongezien crisispunt. Steeds meer toonaangevende Republikeinen keren zich dominogewijs van hem af. De druk om een stap terug te zetten, wordt alsmaar groter. The Donald heeft echter al laten weten dat hij zich "nooit" zal terugtrekken.



Desalniettemin zal de onthulling een héél belangrijke rol kunnen spelen tijdens het debat. Enerzijds zal het Clintonkamp de kans niet laten liggen om Trump te pakken op de video en de daarmee gepaard gaande kritiek op zijn persoon. (Door de townhallformule kan Clinton zelfs rustig afwachten tot iemand van de moderatoren of het publiek het aanhaalt zonder zelf met scherp te moeten schieten) Maar even interessant: hoe zal Trump reageren?

Overspel Bill Clinton © belga. Trump en zijn adviseurs wegen al een tijdje af of ze het overspel van Clintons echtgenoot Bill Clinton met Monica Lewinsky in de strijd moeten gooien. Zowel Trump zelf als zijn campagnemanager Kellyanne Conway zeiden na afloop van het eerste debat "blij te zijn dat Trump niet over het overspel van Bill Clinton was begonnen". "Ik zou me ongemakkelijk hebben gevoeld mocht ik voor Chelsea (de dochter van Bill en Hillary Clinton) zijn begonnen over de indiscreties van Bill Clinton", aldus Trump.



Trump maakte na afloop van het eerste debat op die manier handig gebruik van een 'preteritio', een stijlfiguur waarbij je zegt dat je het niet over iets gaat hebben, om zo het onderwerp toch maar mooi aan te snijden. Het lijkt erop dat die stijlfiguur wel eens vriendelijk naar de vuilbak kan verwezen worden bij dit tweede debat en dat Trump voluit gaat voor de overspelkaart als een reactie op aanvallen rond zijn seksuele gedrag en uitlatingen.

Of dat zal werken is evenwel nog maar de vraag, want experts zijn het er over eens dat een aanval inzetten op Clinton omtrent het overspel van haar man mogelijk net in het nadeel van de Trumpmachine zal werken. Het kan haar zelfs meer sympathie opleveren als die pijnlijke kaart wordt getrokken.



Maar misschien durft Trump het risico wel nemen, veronderstellend dat nu zijn eigen seksuele gedrag onder vuur ligt, hij niets te verliezen heeft met een gezwind staaltje tegenaanval binnen hetzelfde pittige thema. Anderzijds zijn er ook indicaties dat Trump zal proberen het onderwerp snel van tafel te vegen en het te karakteriseren als een zoveelste smaadcampagne van het Clintonkamp. Of dat -hij heeft bijna al zijn jokers op dat vlak opgebruikt- zal werken, is een nieuw vraagstuk.

E-mailschandaal © epa. Verder is het goed mogelijk dat Clinton het erg zwaar te verduren krijgt tijdens het tweede debat. Moeilijke issues zoals haar e-mailschandaal en beledigende uitlatingen over kiezers van Trump en Bernie Sanders kwamen amper aan bod tijdens het eerste debat. En wat met de openbaringen van Wikileaks in verband met speeches die Clinton zou hebben gegeven voor grote banken, waarin ze stellingen verdedigt die niet overeenkomen met haar betoogde standpunten tijdens haar campagne? Mogelijk krijgt ze nu de volle lading over zich. Benieuwd of zij haar 'cool' zal kunnen bewaren.



Iets anders om in de gaten te houden is of Clinton wederom een val zal opzetten voor Trump -zoals het geval was bij het eerste debat toen Clinton ex-miss Alicia Machado in de strijd gooide- en of Trump opnieuw in de val zal trappen. Misschien heeft hij zijn lesje geleerd, misschien ook niet.



