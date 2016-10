"Een heet wijf": zelfs de dochter van Trump moet eraan geloven

© afp.

Nu Trump zwaar onder vuur staat voor een bijzonder vrouwonvriendelijke uitspraak in 2005, komen ook andere fragmenten waarin hij zich als een echte macho opstelt weer bovendrijven. Zo moest ook zijn eigen dochter Ivanka er in het verleden aan geloven. "Het is een heet wijf", klonk het toen.

© afp.

Trump was in het verleden al vaak te gast bij Howard Allen Stern, een radiopersoonlijkheid die bekend staat om zijn provocatieve en ietwat vulgaire shows. Hij belde Trump regelmatig op voor zijn mening als vastgoedgigant en als stichter van Miss USA. En vrouwvriendelijk waren die passages nooit.



Zo ging het in 2004 over zijn eigen dochter Ivanka, waarbij Stern haar uiterlijk looft. "Die dochter van jou...", klinkt het. "Ze is beeldschoon", antwoordt Donald. "Mag ik haar omschrijven als een heet wijf?", vraagt Stern daarna, waarop de man vrolijk 'ja' antwoordt. Een paar jaar later vertelt hij de radiomaker ook zonder verpinken dat zijn dochter 'altijd voluptueus is geweest'. Een vertoning die hem niet echt nomineert voor de vader-van-het-jaar-prijs.



Verder vroeg Stern hem in het verleden ook nog naar vrouwen die met hem willen slapen. Hij doelt daarbij op deelneemsters van zijn missverkiezing die zo hun resultaat willen beïnvloeden. "Het gebeurde weleens", wil Trump daarover kwijt. Of dat dan geen conflicten oplevert? "Jawel, maar dat is iets waar je pas achteraf aan denkt", pareert Donald vrolijk. Hij liet ook nog weten dat hij met veel dingen wegkwam als organisator van de verkiezing. "Je loopt dan een kleedkamer vol halfnaakte, beeldschone vrouwen, en er is geen man in de buurt. Maar ik geraak er dan mee weg, omdat ik gewoon nakijk of alles in orde is."