T-shirts met p*ssy-uitspraak van Trump nu al te koop

© RedBubble.

Er is nog geen dag voorbij gegaan sinds de meest vrouwonvriendelijke uitspraak van Trump bekend raakte, of je kan al spullen kopen met de zin erop.

© RedBubble.

De man die een vrij grote kans maakt op het presidentsschap sprak in 2005 de nu al beruchte woorden 'Grab 'em by the pussy' - oftewel: grijp ze in het kruis. Hij doelt daarmee op vrouwen in het algemeen, want 'die laten alles toe als je beroemd bent. Je kan alles doen'.



Trump had nauwelijks tijd om een halfslachtige verontschuldiging te posten voor er al spullen met de zin erop te koop werden aangeboden. Onder meer op RedBubble.com, een site waar je zelf T-shirts kan ontwerpen, worden er nu al verschillende 'Grab 'em by the pussy'-shirts verkocht.



Trump mag de heisa van gisteren dan afdoen als 'niets meer dan een afleiding', het ziet ernaar uit dat zijn uitspraak hem nog lang zal heugen. Onderschat nooit de kracht van het internet, Donald.