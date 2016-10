Ook Melania Trump reageert: "Onaanvaardbaar en beledigend"

Door: redactie

9/10/16 - 06u42

© afp.

Melania Trump, de echtgenote van Republikeins presidentskandidaat Donald Trump, heeft voor het eerst gereageerd op de controversiële 'pussy'-uitspraken van haar man. Ze noemt die "onaanvaardbaar en beledigend", maar verdedigt Trump ook. "Hij heeft het hart en verstand van een leider."

Statement from Melania Trump: pic.twitter.com/tvJ764VrsF — Steve Kornacki (@SteveKornacki)

"De woorden die mijn man gebruikte, zijn onaanvaardbaar en beledigend voor mij", stelt Melania Trump in een verklaring. "Dit vertegenwoordigt niet de man die ik ken. Hij heeft het hart en het verstand van een leider. Ik hoop dat de mensen zijn excuses zullen aanvaarden, zoals ik heb gedaan, en focussen op de belangrijke zaken waar ons land en de wereld voor staan."



Trump kwam in het oog van de storm terecht nadat een tape was uitgelekt waarop te horen is hoe Trump over vrouwen praat. Zo pochtte hij er mee dat hij alles met hen kon doen omdat hij een beroemdheid is. "Grijp ze bij hun pussy", klonk het onder meer. Heel wat prominente Republikeinen reageerden al geschokt.