Trumps running mate Mike Pence is al even erg

VERKIEZINGEN VS Mike Pence, die vice-president wordt als Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint, werd gisteren herhaaldelijk aangehaald als een populair alternatief voor Republikeinen die Donald Trump willen vervangen, maar de gouverneur van Indiana staat zelf gekend om zijn extremistische standpunten.

Tegen abortus De Republikein is sinds 2012 gouverneur van Indiana en zetelt sinds 2000 in het Amerikaans congres. Daar heeft hij er onder andere sterk voor gepleit om de subsidies voor Planned Parenthood, een abortuskliniek, in te trekken. De gouverneur pleitte dit jaar nog voor een strengere abortuswetgeving en ondertekende in het voorjaar een wet die abortus verbiedt voor vrouwen die zwanger zijn van een foetus met een handicap. "Met de invoering van deze wetgeving nemen we een belangrijke stap in de bescherming van de ongeborene, terwijl we nog wel een uitzondering toestaan voor het leven van de moeder," liet Pence weten in een verklaring.

Cecile Richards, voorzitster van Planned Parenthood. © afp. "Trumps gewelddadige taal inruilen voor de verschrikkelijke beleidsvoorstellen van Pence is een afschuwelijke vervanging," liet Cecile Richards, voorzitster van Planned Parenthood in een verklaring weten. "Donald Trump en Mike Pence zijn partners met dezelfde agenda - en dat is wat we moeten verwerpen".

Homofoob © ap. De vice-presidentskandidaat is ook gekant tegen het homohuwelijk en tekende vorig jaar zijn berucht wetsvoorstel over "religieuze vrijheid" dat bepaalde dat bedrijven diensten aan holebikoppels mochten weigeren op basis van religieuze bezwaren. Na dagen van zware internationale druk, onder andere van bedrijven in de staat om de maatregel weer in te trekken, paste Pence zijn voorstel aan, door de bepaling toe te voegen dat de wet niet mocht gebruikt worden als een middel tot discriminatie.



In 2000 verklaarde Pence dat het geld dat de overheid investeerde in de behandeling van HIV/AIDS beter zou ingezet worden voor therapieprogramma's voor de conversie van homoseksuelen tot heteroseksuelen.